“російські злочини не залишаться безкарними”: у ЄС відреагували на ранкову атаку рф

Цитата

“Ще один безглуздий і масований російський ракетний удар по Україні, без розбору знищуючи інфраструктуру та медичні заклади, навмисно націлюючись і вбиваючи мирних жителів. Російські військові злочини не залишаться безкарними. Наша підтримка України продовжуватиметься без припинення”, – написав він.

Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians



There will be no impunity for Russian war crimes



Our support to Ukraine will continue, unabated

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022

Доповнення

Посольство США в Україні відреагувало на масовану ракетну атаку рф, подякувавши за майстерність українській ППО.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що своїми масованими обстрілами території України росія дає зрозуміти, що бажає не миру, а прагне скорити Україну.

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз жодна країна не може прикриватися “нейтральністю” в той час, коли росія напередодні Нового року влаштовує чергову масовану ракетну атаку.