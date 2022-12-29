"российские преступления не останутся безнаказанными": в ЕС отреагировали на утреннюю атаку рф

Цитата

“Еще один бессмысленный и массированный российский ракетный удар по Украине, без разбора уничтожая инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно нацеливаясь и убивая мирных жителей. Российские военные преступления не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины будет продолжаться без прекращения”, – написал он.

Есть другие беспомощные и массивные российские мошенники на Украину, интерпретально уничтожающие инфракрасные и медицинские возможности, разнообразие путешествия и ликвидации гражданских



Они будут не impunity для российских war crimes



Ukraine will continue, unabated

Дополнение

Посольство США в Украине отреагировало на массированную ракетную атаку рф, поблагодарив за мастерство украинскую ПВО.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что своими массированными обстрелами территории Украины россия дает понять, что желает не мира, а стремится покорить Украину.

россия с утра снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку.