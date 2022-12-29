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"российские преступления не останутся безнаказанными": в ЕС отреагировали на утреннюю атаку рф

Киев • УНН

 • 403577 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российские военные преступления не останутся безнаказанными. Евросоюз будет продолжать без прекращения поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией россии. Об этом, комментируя утреннюю массированную атаку москвы в своем Twitter, заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Цитата

“Еще один бессмысленный и массированный российский ракетный удар по Украине, без разбора уничтожая инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно нацеливаясь и убивая мирных жителей. Российские военные преступления не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины будет продолжаться без прекращения”, – написал он.

Есть другие беспомощные и массивные российские мошенники на Украину, интерпретально уничтожающие инфракрасные и медицинские возможности, разнообразие путешествия и ликвидации гражданских

Они будут не impunity для российских war crimes

Ukraine will continue, unabated

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022

Дополнение

Посольство США в Украине отреагировало на массированную ракетную атаку рф, поблагодарив за мастерство украинскую ПВО.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что своими массированными обстрелами территории Украины россия дает понять, что желает не мира, а стремится покорить Украину.

россия с утра снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку.

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