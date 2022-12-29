росія прагне не миру, а скорення України: посол Британії прокоментувала ранкову атаку рф

Цитата

“Російські ракети запустили по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. росія відхиляє мирний план Володимира Зеленського. росія не хоче миру з Україною. Вона хоче скорити Україну”, – написала Сіммонс.

missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз жодна країна не може прикриватися “нейтральністю” в той час, коли росія напередодні Нового року влаштовує чергову масовану ракетну атаку.