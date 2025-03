росія прагне не миру, а скорення України: посол Британії прокоментувала ранкову атаку рф

Цитата

“Російські ракети запустили по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. росія відхиляє мирний план Володимира Зеленського. росія не хоче миру з Україною. Вона хоче скорити Україну”, – написала Сіммонс.

missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз жодна країна не може прикриватися “нейтральністю” в той час, коли росія напередодні Нового року влаштовує чергову масовану ракетну атаку.