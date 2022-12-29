росія прагне не миру, а скорення України: посол Британії прокоментувала ранкову атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Своїми масованими обстрілами території України росія дає зрозуміти, що бажає не миру, а прагне скорити Україну. Про це у своєму Twitter, коментуючи ранкову атаку рф, написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає УНН.
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“Російські ракети запустили по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. росія відхиляє мирний план Володимира Зеленського. росія не хоче миру з Україною. Вона хоче скорити Україну”, – написала Сіммонс.
missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз жодна країна не може прикриватися “нейтральністю” в той час, коли росія напередодні Нового року влаштовує чергову масовану ракетну атаку.