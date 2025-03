Россия стремится не к миру, а к покорению Украины: посол Британии прокомментировала утреннюю атаку рф

Цитата

“Российские ракеты запустили по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. россия отвергает мирный план Владимира Зеленского. россия не хочет мира с Украиной. Она хочет покорить Украину”, – написала Симмонс.

missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does no want peace with Ukraine. Россия wants the subjugation of Ukraine.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку.