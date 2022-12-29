Россия стремится не к миру, а к покорению Украины: посол Британии прокомментировала утреннюю атаку рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Своими массированными обстрелами территории Украины россия дает понять, что желает не мира, а стремится покорить Украину. Об этом в своем Twitter, комментируя утреннюю атаку рф, написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает УНН.
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“Российские ракеты запустили по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. россия отвергает мирный план Владимира Зеленского. россия не хочет мира с Украиной. Она хочет покорить Украину”, – написала Симмонс.
missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does no want peace with Ukraine. Россия wants the subjugation of Ukraine.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку.