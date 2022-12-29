Россия стремится не к миру, а к покорению Украины: посол Британии прокомментировала утреннюю атаку рф

Цитата

“Российские ракеты запустили по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. россия отвергает мирный план Владимира Зеленского. россия не хочет мира с Украиной. Она хочет покорить Украину”, – написала Симмонс.

missiles launched across including Kyiv and Lviv. Civilians injured. rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does no want peace with Ukraine. Россия wants the subjugation of Ukraine.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку.