ЕС будет усиливать санкции против РФ, но уже не через Украину - эксперт

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 10336 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 23638 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 41188 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 68334 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 112853 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 87253 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 125184 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184937 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277495 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203065 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 113700 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 107160 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 88197 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 107051 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 54181 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 55395 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 108493 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 379470 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 341814 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 426657 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14785 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26066 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32272 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67641 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274844 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

ЕС будет усиливать санкции против РФ, но уже не через Украину - эксперт

Киев • УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Европейский Союз будет усиливать санкции в отношении России, однако это уже не обязательно будет связано с Украиной. Об этом в комментарии УНН сообщил политический эксперт Тарас Чорновил.

ЕС будет усиливать санкции против РФ, но уже не через Украину - эксперт

"Европейские санкции сейчас идут с опозданием за американскими. Введение США санкций против российских олигархов рано или поздно придется поддерживать ЕС, если не в явном, то в опосредованном характере. Потому что все понимают, что если американцы начинают бить по определенным российским олигархам, то рано или поздно они начнут бить по их западным партнерам", - отметил он.

"В таком плане все равно ЕС в той или иной степени будет усиливать индивидуальные санкции, только это уже не обязательно будут санкции за Украину. Есть уже прецеденты в Сирии, есть в Солсбери, то есть это будут санкции в контексте других событий", - заявил Чорновил.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявила, что поддерживает использование жестких санкций в отношении России. Она подчеркнула, что "принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украина, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99