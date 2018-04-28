ЕС будет усиливать санкции против РФ, но уже не через Украину - эксперт

"Европейские санкции сейчас идут с опозданием за американскими. Введение США санкций против российских олигархов рано или поздно придется поддерживать ЕС, если не в явном, то в опосредованном характере. Потому что все понимают, что если американцы начинают бить по определенным российским олигархам, то рано или поздно они начнут бить по их западным партнерам", - отметил он.

"В таком плане все равно ЕС в той или иной степени будет усиливать индивидуальные санкции, только это уже не обязательно будут санкции за Украину. Есть уже прецеденты в Сирии, есть в Солсбери, то есть это будут санкции в контексте других событий", - заявил Чорновил.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявила, что поддерживает использование жестких санкций в отношении России. Она подчеркнула, что "принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украина, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать".