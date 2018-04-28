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ЄС буде посилювати санкції проти РФ, але вже не через Україну - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європейський Союз буде посилювати санкції щодо Росії, проте це вже не обов’язково буде пов'язано з Україною. Про це у коментарі УНН повідомив політичний експерт Тарас Чорновіл.

ЄС буде посилювати санкції проти РФ, але вже не через Україну - експерт

"Європейські санкції зараз ідуть із запізненням за американськими. Введення США санкцій проти російських олігархів рано чи пізно доведеться підтримувати ЄС, якщо не в явному, то в опосередкованому характері. Тому що всі розуміють, що якщо американці починають бити по певних російських олігархах, то рано чи пізно вони почнуть бити по їхніх західних партнерах", - відзначив він.

"У такому плані все одно ЄС в той чи інший спосіб буде посилювати індивідуальні санкції, тільки це вже не обов’язково будуть санкції за Україну. Є вже прецеденти в Сирії, є в Солсбері, тобто це вже будуть санкції в контексті інших подій", - заявив Чорновіл.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявила, що підтримує використання жорстких санкцій щодо Росії. Вона підкреслила, що "принцип забезпечення територіальної цілісності такої країни, як Україна, надзвичайно важливий, і його потрібно дотримуватися".

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