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эРабота: перерабатывающие предприятия получили 337 млн грн грантовых средств на развитие бизнеса

эРабота: перерабатывающие предприятия получили 337 млн грн грантовых средств на развитие бизнеса

Киев • УНН

 • 2735759 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины перечислил 54 победителям грантовой программы “Новый уровень” на развитие бизнеса в сфере переработки на общую сумму 337 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

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“Грантовые программы эРабота – это мощный инструмент поддержки бизнеса, который мы задействовали ради активизации предпринимательства и стимулирования создания новых рабочих мест. Сегодня 337 млн. грн. грантовых средств от государства получили более полусотни перерабатывающих предприятий. Развитие переработки – наша стратегическая цель, мы инвестируем в это направление, чтобы производить и экспортировать больше готовой продукции с большей долей добавленной стоимости», – рассказала Свириденко.

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По ее словам, предприниматели, получившие эти гранты, в процессе реализации своих проектов создадут более 1000 новых рабочих мест.

Она отметила, что сейчас по разным программам проекта эРабота украинцы уже получили от государства гранты на старт или развитие бизнеса более чем на 600 млн грн.

Как напоминают в министерстве, программа грантов для перерабатывающих предприятий “Новый уровень” предусматривает предоставление грантов до 8 млн грн. Грантовые средства могут быть использованы для приобретения оборудования для производства мебели, стройматериалов, одежды, фурнитуры, линий металлообработки, аграрной переработки и т.д. Получатель гранта обязан создать от 25 рабочих мест.

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«В целом правительственный проект эРабота включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ИТ-стартапов и старта в ИТ-сфере. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса», - говорится в сообщении.

Так, пока прием заявок на все направления программы эРабота продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дия.

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