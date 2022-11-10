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В Україні запрацював сайт програми "єРобота"

В Україні запрацював сайт програми "єРобота"

Київ • УНН

 • 318367 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота". Він працює на базі порталу "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.

Цитата

"Запустили офіційний сайт програми "єРобота" – подавайте заявку та отримуйте від держави грант на власну справу", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Влітку уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу "єРобота". Як зазначили, за цей час українці отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн.

Які гранти можна отримати

• Своя справа – програма мікрогрантів до 250 тис. грн;

• Новий рівень – програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн;

• Свій сад – програма грантів до 400 тис. грн за гектар;

• Своя теплиця – програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари;

• ІТ-стартап (на стадії розробки) – гранти до 3,5 млн грн;

• Старт в ІТ (на стадії розробки) – гранти на навчання у сфері ІТ.

Нагадаємо

За оцінками Міжнародної організації праці, через повномасштабне вторгнення росії зайнятість в Україні 2022 року буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижчою, ніж 2021-го.

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