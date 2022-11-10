В Україні запрацював сайт програми "єРобота"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота". Він працює на базі порталу "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.
Цитата
"Запустили офіційний сайт програми "єРобота" – подавайте заявку та отримуйте від держави грант на власну справу", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Влітку уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу "єРобота". Як зазначили, за цей час українці отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн.
Які гранти можна отримати
• Своя справа – програма мікрогрантів до 250 тис. грн;
• Новий рівень – програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн;
• Свій сад – програма грантів до 400 тис. грн за гектар;
• Своя теплиця – програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари;
• ІТ-стартап (на стадії розробки) – гранти до 3,5 млн грн;
• Старт в ІТ (на стадії розробки) – гранти на навчання у сфері ІТ.
Нагадаємо
За оцінками Міжнародної організації праці, через повномасштабне вторгнення росії зайнятість в Україні 2022 року буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижчою, ніж 2021-го.