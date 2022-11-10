В Украине заработал сайт программы "еРабота"

Цитата

"Запустили официальный сайт программы "еРабота" – подавайте заявку и получайте от государства грант на собственное дело", – говорится в сообщении.

Детали

Летом правительство запустило грантовую программу для малого и среднего бизнеса "еРабота". Как отметили, за это время украинцы получили гранты на сумму более 201,8 млн грн.

Какие гранты можно получить

• Свое дело – программа микрогрантов до 250 тыс. грн;

• Новый уровень – программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн;

• Свой сад – программа грантов до 400 тыс. грн за гектар;

• Своя теплица – программа грантов до 7 млн ​​грн за 2 гектара;

• IТ-стартап (на стадии разработки) – гранты до 3,5 млн грн;

• Старт в IТ (на стадии разработки) – гранты на обучение в сфере IТ.

Напомним

По оценкам Международной организации труда, из-за полномасштабного вторжения россии занятость в Украине в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже, чем в 2021-м.