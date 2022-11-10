В Украине заработал сайт программы "еРабота"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине запустили официальный сайт программы "еРабота". Он работает на базе портала "Дия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.
Цитата
"Запустили официальный сайт программы "еРабота" – подавайте заявку и получайте от государства грант на собственное дело", – говорится в сообщении.
Детали
Летом правительство запустило грантовую программу для малого и среднего бизнеса "еРабота". Как отметили, за это время украинцы получили гранты на сумму более 201,8 млн грн.
Какие гранты можно получить
• Свое дело – программа микрогрантов до 250 тыс. грн;
• Новый уровень – программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн;
• Свой сад – программа грантов до 400 тыс. грн за гектар;
• Своя теплица – программа грантов до 7 млн грн за 2 гектара;
• IТ-стартап (на стадии разработки) – гранты до 3,5 млн грн;
• Старт в IТ (на стадии разработки) – гранты на обучение в сфере IТ.
Напомним
По оценкам Международной организации труда, из-за полномасштабного вторжения россии занятость в Украине в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже, чем в 2021-м.