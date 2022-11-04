У ВР готують заходи з підтримки промисловості у воєнний час: електрогенератори хочуть звільнити від імпортного ПДВ

Деталі

За його словами, за наслідками двох тижнів нарад з представниками бізнесу розробляються в комітеті спільно з Кабінетом міністрів пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у військовий час, до якого, зокрема, увійдуть:

• звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;

• звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;

• вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;

• пакет неподаткових заходів підтримки.

Цитата

«Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо», - додав політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина передала для українських рятувальників 14 генераторів. Їх розподілять по областях України

