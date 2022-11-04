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У ВР готують заходи з підтримки промисловості у воєнний час: електрогенератори хочуть звільнити від імпортного ПДВ

У ВР готують заходи з підтримки промисловості у воєнний час: електрогенератори хочуть звільнити від імпортного ПДВ

Київ • УНН

 • 259721 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час. Зокрема, електрогенератори звільнять від імпортного ПДВ. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН.

Деталі

За його словами, за наслідками двох тижнів нарад з представниками бізнесу розробляються в комітеті спільно з Кабінетом міністрів пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у військовий час, до якого, зокрема, увійдуть:

• звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;
• звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
• вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;
• пакет неподаткових заходів підтримки.

Цитата

«Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо», - додав політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина передала для українських рятувальників 14 генераторів. Їх розподілять по областях України

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