У ВР готують заходи з підтримки промисловості у воєнний час: електрогенератори хочуть звільнити від імпортного ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час. Зокрема, електрогенератори звільнять від імпортного ПДВ. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН.
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За його словами, за наслідками двох тижнів нарад з представниками бізнесу розробляються в комітеті спільно з Кабінетом міністрів пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у військовий час, до якого, зокрема, увійдуть:
• звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;
• звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
• вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;
• пакет неподаткових заходів підтримки.
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«Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо», - додав політик.
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