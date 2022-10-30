Німеччина надала 14 генераторів для підрозділів ДСНС України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Німеччина передала для українських рятувальників 14 генераторів. Їх розподілять по областях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство Німеччини.
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“Допомога для українських рятувальників: 14 генераторів для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні. Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансування МЗС Німеччини”, — йдеться у повідомленні.
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