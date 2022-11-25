єРобота: переробні підприємства отримали 337 млн грн грантових коштів на розвиток бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів України перерахував кошти 54 переможцям грантової програми “Новий рівень” на розвиток бізнесу у сфері переробки на загальну суму 337 млн грн. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Мінекономіки.
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“Грантові програми єРобота - це потужний інструмент підтримки бізнесу, який ми задіяли заради активізації підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. Сьогодні 337 млн грн грантових коштів від держави отримали понад півсотні переробних підприємств. Розвиток переробки - наша стратегічна мета, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості», - розповіла Свириденко.
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За її словами, підприємці, які отримали ці гранти, в процесі реалізації своїх проектів створять понад 1000 нових робочих місць.
Вона зазначила, що наразі за різними програмами проекту єРобота українці вже отримали від держави гранти на старт чи розвиток бізнесу на понад 600 млн грн.
Як нагадують в міністерстві, програма грантів для переробних підприємств “Новий рівень” передбачає надання грантів до 8 млн грн. Грантові кошти можуть бути використані на придбання обладнання для виробництва меблів, будматеріалів, одягу, фурнітури, ліній металообробки, аграрної переробки тощо. Отримувач гранту зобов’язаний створити від 25 робочих місць.
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«Загалом урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу», - йдеться в повідомленні.
Так, наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.