Ермак заявил, что Украине не грозит дефолт. Призвал компании, что идут с рф, переориентироваться на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Никаких признаков дефолта Украины на сегодняшний день нет. Об этом заявил на брифинге руководящий Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
Так, Ермак заявил, что провел встречу в режиме онлайн-конференции с представителями ведущих инвестиционных компаний мира.
Руководитель ОП заявил, что сообщил международным финансовым партнерам, что Украина не сдается и не поступится независимостью и территориальной целостностью. Также в разговоре он отметил, что руководство государства уже думает о том, как будет восстанавливать страну.
Для этого Украина планирует привлечь средства международных партнеров, а также репарации и компенсации, которые должна оплатить российская федерация за свою агрессию, отметил Ермак.
Он также призвал международный бизнес инвестировать в покупку военных облигаций украинского правительства.
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"Также важно, чтобы ответственные компании, которые уходят сегодня из России, переориентировались на Украину. Я предостерег, что никаких признаков дефолта Украины нет. Эта проблема должна беспокоить страну-агрессора", - заявил глава ОП.
Ранее
Ранее сегодня Украина получила 300 млн евро финансовой помощи Европейского Союза, что является второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.