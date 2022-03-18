Єрмак заявив, що Україні не грозить дефолт. Закликав компанії, що йдуть з рф, переорієнтуватись на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Жодних ознак дефолту України на сьогоднішній день немає. Про це заявив на брифінгу керівний Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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Так, Єрмак заявив, що провів зустріч в режимі онлайн-конференції з представникками провідних інвестиційних компаній світу.
Керівник ОП заявив, що повідомив міжнародним фінансовим партнерам, що Україна не здається і не поступиться незалежністю та територіальною цілісністю. Також у розмові він зазначив, що керівництво держави вже думає про те, як буде відновлювати країну.
Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплатити російська федерація за свою агресію, зазначив Єрмак.
Він також закликав міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду.
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"Також важливо, щоб відповідальні компанії, які йдуть сьогодні з Росії, переорієнтувались на Україну. Я застеріг, що жодних ознак дефолту України немає. Ця проблема має турбувати країну-агресора", - заявив глава ОП.
Раніше
Раніше сьогодні Україна отримала 300 млн євро фінансової допомоги Європейського Союзу, що є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС.