Україна отримала ще 300 млн євро за новим макрофіном ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні Україна отримала 300 млн євро фінансової допомоги Європейського Союзу, що є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС. Інформацію про це підтвердило Міністерство фінансів України, пише УНН.
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“Сьогодні Україна отримала 300 млн євро фінансової допомоги Європейського Союзу, що є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС загальним обсягом 1,2 млрд євро”, - повідомили в Мінфіні.
Деталі
За даними відомства, з урахуванням отриманих Україною 11 березня 2022 року 300 млн євро, у цілому перший транш в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС становить на сьогодні 600 млн євро.
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3 березня міністр фінансів Сергій Марченко підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄС та кредитну угоду, що дозволить Україні отримати позику в 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.
Європейський Союз також підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
11 березня у Мінфіні повідомили, що Україна отримала перших 300 млн євро в межах програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу.