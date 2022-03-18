Украина получила еще 300 млн евро по новому макрофину ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня Украина получила 300 млн евро финансовой помощи Европейского Союза, что является второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС. Информацию об этом подтвердило Министерство финансов Украины, пишет УНН.
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“Сегодня Украина получила 300 млн евро финансовой помощи Европейского Союза, что является второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС общим объемом 1,2 млрд евро”, - сообщили в Минфине.
Детали
По данным ведомства, с учетом полученных Украиной 11 марта 2022 года 300 млн евро, в целом первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС составляет сегодня 600 млн евро.
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Ранее
3 марта министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.
Европейский Союз также подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
11 марта в Минфине сообщили, что Украина получила первых 300 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.