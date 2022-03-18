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Украина получила еще 300 млн евро по новому макрофину ЕС

Украина получила еще 300 млн евро по новому макрофину ЕС

Киев • УНН

 • 105550 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня Украина получила 300 млн евро финансовой помощи Европейского Союза, что является второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС. Информацию об этом подтвердило Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня Украина получила 300 млн евро финансовой помощи Европейского Союза, что является второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС общим объемом 1,2 млрд евро”, - сообщили в Минфине.

Детали

По данным ведомства, с учетом полученных Украиной 11 марта 2022 года 300 млн евро, в целом первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС составляет сегодня 600 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС уже выделил 600 млн евро по новому макрофину Украине

Ранее

3 марта министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.

Европейский Союз также подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

11 марта в Минфине сообщили, что Украина получила первых 300 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.

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