Україна розраховує отримати перший транш макрофіну від ЄС протягом тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна розраховує отримати перший транш макрофінансової допомоги від ЄС, загальний обсяг якої - 1,2 млрд євро, протягом тижня. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, пише УНН.
Деталі
В умовах військового часу міністр фінансів Сергій Марченко підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄС та кредитну угоду, що дозволить Україні отримати позику в 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.
Європейський Союз також підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
Цитата
"Перший транш Україна зможе отримати вже протягом тижня", - йдеться у повідомленні.
“Ми вдячні нашим європейським партнерам за довіру та рішучу підтримку, яку ми наразі отримуємо. Це є надзвичайно важливим в умовах військового часу. Макрофінансова допомога ЄС - це вагомий внесок у забезпечення макрофінансової стабільності України”, - заявив міністр фінансів України.
Доповнення
У Мінфіні зауважили, що це рішення про фінансову підтримку України ухвалено у безпрецедентно короткі строки.
Так, 1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну у 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.