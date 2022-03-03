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Україна розраховує отримати перший транш макрофіну від ЄС протягом тижня

Україна розраховує отримати перший транш макрофіну від ЄС протягом тижня

Київ • УНН

 • 84071 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна розраховує отримати перший транш макрофінансової допомоги від ЄС, загальний обсяг якої - 1,2 млрд євро, протягом тижня. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, пише УНН.

Деталі

В умовах військового часу міністр фінансів Сергій Марченко підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄС та кредитну угоду, що дозволить Україні отримати позику в 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.

Європейський Союз також підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Цитата

"Перший транш Україна зможе отримати вже протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

“Ми вдячні нашим європейським партнерам за довіру та рішучу підтримку, яку ми наразі отримуємо. Це є надзвичайно важливим в умовах військового часу. Макрофінансова допомога ЄС - це вагомий внесок у забезпечення макрофінансової стабільності України”, - заявив міністр фінансів України.

Доповнення

У Мінфіні зауважили, що це рішення про фінансову підтримку України ухвалено у безпрецедентно короткі строки.

Так, 1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну у 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.

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