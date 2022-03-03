Украина рассчитывает получить первый транш макрофина от ЕС в течение недели

Детали

В условиях военного времени министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.

Европейский Союз также подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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"Первый транш Украина сможет получить уже в течение недели", - говорится в сообщении.

“Мы благодарны нашим европейским партнерам за доверие и решительную поддержку, которую мы сейчас получаем. Это является чрезвычайно важным в условиях военного времени. Макрофинансовая помощь ЕС - это весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины”, - заявил министр финансов Украины.

Дополнение

В Минфине отметили, что это решение о финансовой поддержке Украины принято в беспрецедентно короткие сроки.

Так, 1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в размере 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.