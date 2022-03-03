Украина рассчитывает получить первый транш макрофина от ЕС в течение недели
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина рассчитывает получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС, общий объем которой - 1,2 млрд евро, в течение недели. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, пишет УНН.
Детали
В условиях военного времени министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.
Европейский Союз также подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
Цитата
"Первый транш Украина сможет получить уже в течение недели", - говорится в сообщении.
“Мы благодарны нашим европейским партнерам за доверие и решительную поддержку, которую мы сейчас получаем. Это является чрезвычайно важным в условиях военного времени. Макрофинансовая помощь ЕС - это весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины”, - заявил министр финансов Украины.
Дополнение
В Минфине отметили, что это решение о финансовой поддержке Украины принято в беспрецедентно короткие сроки.
Так, 1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в размере 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.