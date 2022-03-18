ЄС виділив вже 600 млн євро за новим макрофіном Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Європейський Союз виділив вже 600 млн євро за новою програмою макрофінансової допомоги Україні, сьогодні анонсовано отримання ще 300 млн євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні Україна отримує ще 300 мільйонів євро екстренної макрофінансової допомоги ЄС", - повідомив Домбровскіс.
Деталі
Зі слів віце-президента Єврокомісії, ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.
"Вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, що піддається нападу", - додав він.
Доповнення
3 березня міністр фінансів Сергій Марченко підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄС та кредитну угоду, що дозволить Україні отримати позику в 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.
Європейський Союз також підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
11 березня у Мінфіні повідомили, що Україна отримала перших 300 млн євро в межах програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу.