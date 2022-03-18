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ЕС выделил уже 600 млн евро по новому макрофину Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Европейский Союз выделил уже 600 млн евро по новой программе макрофинансовой помощи Украине, сегодня анонсировано получение еще 300 млн евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Украина получает еще 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи ЕС", - сообщил Домбровскис.

Детали

Со слов вице-президента Еврокомиссии, ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, что подвергается нападению", - добавил он.

Дополнение

3 марта министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.

Европейский Союз также подписал меморандум между Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

11 марта в Минфине сообщили, что Украина получила первых 300 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.

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