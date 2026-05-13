Ермак заявил, что у него нет 180 млн гривен для залога

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак, которому сегодня в суде избирают меру пресечения, заявил, что у него нет 180 млн гривен, необходимых для внесения залога, передает корреспондент УНН.

В перерыве между заседаниями Ермак, общаясь с медийщиками, сказал, что у него "точно нет таких денег".

"У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", - отметил бывший глава ОП.

Созвучное мнение высказал его адвокат Игорь Фомин. Он считает, что представители САП должны установить такой размер залога, который был бы соразмерен доходам Ермака.

"180 миллионов – это миллионы. Это, пожалуй, джип с деньгами. Залог должен определяться с учетом финансовых возможностей человека, а не быть наказанием", - резюмировал юрист.

Что нужно знать о "деле Ермака"

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилой кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

