Ермак заявил, что у него нет 180 млн гривен для залога

$43.970.0151.640.08
ukenru
Эксклюзив
14:55 • 282 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
11:01 • 10719 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
13 мая, 08:49 • 37355 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
13 мая, 08:13 • 28120 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
13 мая, 06:28 • 28596 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 38897 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 69370 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 59537 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 50067 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 65226 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.4м/с
69%
739мм
Популярные новости
Рубио отправляется с Трампом в Пекин под новым именем для обхода санкций - AFP13 мая, 05:48 • 4448 просмотра
Днепр и Кривой Рог утром атаковала рф, пострадавшему накануне младенцу спасли ногуPhoto13 мая, 06:19 • 17088 просмотра
Расстрелял двух сослуживцев - в Николаевской области задержали военнослужащего13 мая, 07:42 • 7040 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 30377 просмотра
Взрывы прогремели в центре Луцка во время массированной атаки российских дронов10:38 • 14851 просмотра
публикации
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Эксклюзив
14:55 • 298 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 30549 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto13 мая, 08:49 • 37364 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 46143 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 137754 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 37273 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 43491 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 51165 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 47033 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 45220 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Ермак заявил, что у него нет 180 млн гривен для залога

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Бывший глава ОП Андрей Ермак сообщил об отсутствии 180 миллионов гривен на залог. Дело касается строительства резиденций в Козине.

Ермак заявил, что у него нет 180 млн гривен для залога

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак, которому сегодня в суде избирают меру пресечения, заявил, что у него нет 180 млн гривен, необходимых для внесения залога, передает корреспондент УНН.

Детали

В перерыве между заседаниями Ермак, общаясь с медийщиками, сказал, что у него "точно нет таких денег".

"У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", - отметил бывший глава ОП.

Добавим

Созвучное мнение высказал его адвокат Игорь Фомин. Он считает, что представители САП должны установить такой размер залога, который был бы соразмерен доходам Ермака.  

"180 миллионов – это миллионы. Это, пожалуй, джип с деньгами. Залог должен определяться с учетом финансовых возможностей человека, а не быть наказанием", - резюмировал юрист.  

Что нужно знать о "деле Ермака"

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилой кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось13.05.26, 14:01 • 10733 просмотра

Александра Василенко

ПолитикаКриминал и ЧП