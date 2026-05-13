Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось

$43.970.0151.640.08
ukenru
11:01 • 2586 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
08:49 • 16291 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
08:13 • 17114 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
06:28 • 17698 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 29514 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 65683 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 57076 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 49686 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 64666 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 130118 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
76%
739мм
Популярные новости
Россия вербует онлайн дешевых агентов для убийств и диверсий в Европе - Spiegel13 мая, 02:04 • 11433 просмотра
США рассматривают переименование войны с Ираном в операцию «Кувалда» — СМИ13 мая, 02:25 • 14284 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 13 мая13 мая, 03:00 • 12345 просмотра
Днепр и Кривой Рог утром атаковала рф, пострадавшему накануне младенцу спасли ногуPhoto06:19 • 6668 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 14156 просмотра
публикации
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 14661 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto08:49 • 16267 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 38500 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 130111 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 60438 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 32728 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 39157 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 47136 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 43172 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 41483 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось

Киев • УНН

 • 2566 просмотра

Суд по мере пресечения Андрею Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги. Но позже заседание продолжилось.

Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось

В заседании суда, на котором экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку должны избрать меру пресечения, объявляли перерыв из-за воздушной тревоги. Но позже оно продолжилось. Об этом сообщает УНН.

Детали

Работа суда возобновилась, так как миновала дроновая угроза для Киева. Ведь столицу атаковали российские БПЛА. При этом в суде присутствует много журналистов.

Также на повестке дня - выступление самого Андрея Ермака и его защитников, ведь накануне, 12 мая, удалось заслушать только сторону обвинения.

Что нужно знать о "деле Ермака"

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

Напомним

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о нехватке времени для изучения 16 томов дела относительно строительства в Козине. Он добавил, что его адвокаты "работают в тех условиях, которые существуют по состоянию на сегодня".

Александра Василенко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП