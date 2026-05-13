Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Киев • УНН
В заседании суда, на котором экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку должны избрать меру пресечения, объявляли перерыв из-за воздушной тревоги. Но позже оно продолжилось. Об этом сообщает УНН.
Детали
Работа суда возобновилась, так как миновала дроновая угроза для Киева. Ведь столицу атаковали российские БПЛА. При этом в суде присутствует много журналистов.
Также на повестке дня - выступление самого Андрея Ермака и его защитников, ведь накануне, 12 мая, удалось заслушать только сторону обвинения.
Что нужно знать о "деле Ермака"
Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.
По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.
Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.
На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".
Напомним
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о нехватке времени для изучения 16 томов дела относительно строительства в Козине. Он добавил, что его адвокаты "работают в тех условиях, которые существуют по состоянию на сегодня".