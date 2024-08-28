Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с послом Бразилии Нортоном Рапестой, который завершает свою каденцию. Ермак поблагодарил посла за его работу, преданность Украине и вклад в укрепление отношений между странами.
"Я сегодня встретился с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапестой, который завершает свою каденцию". Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
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Классная, теплая встреча с профессионалом, умным дипломатом
Он выразил благодарность послу за его работу и преданность Украине, особенно за то, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ, Рапеста остался в Киеве и прилагал усилия для донесения правды о войне до своей страны.
Во время встречи Ермак отметил значительный вклад посла в укрепление отношений между Бразилией и Украиной. Также прозвучали слова благодарности за плодотворное сотрудничество по реализации украинской Формулы мира.
Я услышал замечательные слова, что часть его сердца остается в Украине, с нашими людьми
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