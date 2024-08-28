Єрмак зустрівся з послом Бразилії, який завершує каденцію в Україні

"Я сьогодні зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, який завершує свою каденцію". Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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Він висловив вдячність послу за його роботу та відданість Україні, особливо за те, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення рф, Рапеста залишився в Києві та докладав зусиль для донесення правди про війну до своєї країни.

Під час зустрічі Єрмак наголосив на значному внеску посла у зміцнення відносин між Бразилією та Україною. Також прозвучали слова вдячності за плідну співпрацю щодо реалізації української Формули миру.

Я почув чудові слова, що частина його серця залишається в Україні, з нашими людьми