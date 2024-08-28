Єрмак зустрівся з послом Бразилії, який завершує каденцію в Україні
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з послом Бразилії Нортоном Рапестою, який завершує свою каденцію. Єрмак подякував послу за його роботу, відданість Україні та внесок у зміцнення відносин між країнами.
"Я сьогодні зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, який завершує свою каденцію". Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Класна, тепла зустріч з професіоналом, розумним дипломатом
Він висловив вдячність послу за його роботу та відданість Україні, особливо за те, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення рф, Рапеста залишився в Києві та докладав зусиль для донесення правди про війну до своєї країни.
Під час зустрічі Єрмак наголосив на значному внеску посла у зміцнення відносин між Бразилією та Україною. Також прозвучали слова вдячності за плідну співпрацю щодо реалізації української Формули миру.
Я почув чудові слова, що частина його серця залишається в Україні, з нашими людьми
Україна та Бразилія планують розширити торговельні відносини - Мінекономіки23.04.24, 13:05 • 17817 переглядiв