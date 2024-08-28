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Єрмак зустрівся з послом Бразилії, який завершує каденцію в Україні

Єрмак зустрівся з послом Бразилії, який завершує каденцію в Україні

Київ • УНН

 • 106665 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з послом Бразилії Нортоном Рапестою, який завершує свою каденцію. Єрмак подякував послу за його роботу, відданість Україні та внесок у зміцнення відносин між країнами.

"Я сьогодні зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, який завершує свою каденцію". Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Класна, тепла зустріч з професіоналом, розумним дипломатом

- прокоментував Андрій Єрмак.

Він висловив вдячність послу за його роботу та відданість Україні, особливо за те, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення рф, Рапеста залишився в Києві та докладав зусиль для донесення правди про війну до своєї країни.

Під час зустрічі Єрмак наголосив на значному внеску посла у зміцнення відносин між Бразилією та Україною. Також прозвучали слова вдячності за плідну співпрацю щодо реалізації української Формули миру.

Я почув чудові слова, що частина його серця залишається в Україні, з нашими людьми

- зазначив Андрій Єрмак, додавши подяку за все, що було зроблено для справедливості.

Україна та Бразилія планують розширити торговельні відносини - Мінекономіки23.04.24, 13:05 • 17817 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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