Ермак: Украина стремится к справедливому завершению войны и новой системе безопасности

"Сейчас усилия Украины сосредоточены на справедливом завершении войны и формировании надежной глобальной архитектуры безопасности". Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления на 20-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии заявил, что Украина сейчас направляет свои усилия на справедливое завершение войны и создание надежной глобальной системы безопасности, в которой страна будет играть одну из ключевых ролей.

Хорошая была дискуссия, в которой вместе со мной участвовали Премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон, госсекретарь США (2018-2022) Майк Помпео и министр обороны Нидерландов (2022-2024) Кайса Оллонгрен - отметил Андрей Ермак.

Данную панельную дискуссию модерировал Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.

"Для багатьох у світі Україна зараз – це особистий моральний вибір" - Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії