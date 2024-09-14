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Єрмак: Україна прагне справедливого завершення війни та нової системи безпеки

Єрмак: Україна прагне справедливого завершення війни та нової системи безпеки

Київ • УНН

 • 53005 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна зосереджена на справедливому завершенні війни та формуванні надійної глобальної архітектури безпеки.

"Зараз зусилля України зосереджені на справедливому завершенні війни та формуванні надійної глобальної архітектури безпеки". Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що Україна наразі спрямовує свої зусилля на справедливе завершення війни та створення надійної глобальної системи безпеки, в якій країна відіграватиме одну з ключових ролей.

Гарна була дискусія, в якій разом зі мною брали участь Прем’єр-міністр Великої Британії (2019–2022) Борис Джонсон, держсекретар США (2018–2022) Майк Помпео та міністерка оборони Нідерландів (2022–2024) Кайса Оллонгрен

- зазначив Андрій Єрмак.

Дану панельну дискусію модерував Президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.

"Для багатьох у світі Україна зараз – це особистий моральний вибір" - Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії08.09.23, 16:15 • 312300 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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