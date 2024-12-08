Ермак: Риторика команды Трампа в отношении Украины изменилась к лучшему

Ермак положительно оценил результаты встреч украинской делегации с членами будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что представители будущей администрации продемонстрировали глубокое понимание ситуации в войне между Россией и Украиной. По его словам, позиция команды Трампа сейчас заметно отличается от предвыборной риторики.

Могу вам сказать уже по собственному опыту-риторика во время компании и то, какая действительно позиция у этих должностных лиц, в том числе, и у будущего вице-президента-это две большие разницы