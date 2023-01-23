Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

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“Ознакомил собеседника с текущей ситуацией на фронте и задачами, которые стоят перед силами обороны Украины. Отметил важность обеспечения украинской армии вооружением и техникой для эффективного реагирования на действия агрессора. Мы также продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности Украины”, — отметил Ермак.

Также отдельно обсудили продолжение санкционного давления на государство-агрессора.

“Я рассказал о желании Украины провести саммит по санкционным вопросам в феврале. Обсудили усилия президента Владимира Зеленского, направленные на достижение справедливого мира с помощью предложенной им формулы мира, которая состоит из десяти шагов”, — добавил он.

Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за мощную поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и возвращение мира всей Европе.

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