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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 7594 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Прем'єр Японії розглядає візит до Києва: планує переговори із Зеленським

Київ • УНН

 • 1149863 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії. Планує відвідати де відбулися бойові дії та зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє видання Yomiuri, пише УНН.

Прем'єр Японії розглядає візит до Києва: планує переговори із Зеленським

Деталі

У Yomiuri зазначають, що для прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди поїздка до української столиці необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.

Як пише видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.

Нагадаємо

Новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свій приїзд в Україну. Тоді ж він планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для Bild am Sonntag.

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