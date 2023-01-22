Прем'єр Японії розглядає візит до Києва: планує переговори із Зеленським

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У Yomiuri зазначають, що для прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди поїздка до української столиці необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.

Як пише видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.

Нагадаємо

Новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свій приїзд в Україну. Тоді ж він планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для Bild am Sonntag.