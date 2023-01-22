Прем'єр Японії розглядає візит до Києва: планує переговори із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії. Планує відвідати де відбулися бойові дії та зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє видання Yomiuri, пише УНН.
Деталі
У Yomiuri зазначають, що для прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди поїздка до української столиці необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.
Як пише видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.
Нагадаємо
Новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свій приїзд в Україну. Тоді ж він планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для Bild am Sonntag.