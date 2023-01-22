Новий міністр оборони Німеччини анонсував приїзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свій приїзд в Україну. Там він планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для Bild am Sonntag, передає УНН.
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“Це ще не остаточно, але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. У п’ятницю я зустрів свого українського колегу в Рамштайні для інтенсивного обміну. Олексій Ресніков — відкрита людина, яка точно знає, чого хоче”, — сказав Пісторіус.
Як зазначається в інтервʼю, це перша країна, яку він відвідає в якості міністра оборони ФРН.
“Україні терміново потрібні основні бойові танки „Леопард-2“. Але на зустрічі в Рамштайні рішення про поставку відклали. Канцелярія все ще чекає, не піддаючись тиску з боку Польщі, зокрема. Пісторіус принаймні наказав, щоб його міністерство підрахувало, скільки німецьких левів працює в Бундесвері та промисловості”, — йдеться в інтервʼю.
Нагадаємо
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що зберігає оптимізм щодо того, що союзники досягнуть угоди про постачання танків Leopard Україні, хоча рішення ще не ухвалене.