Міністр оборони Польщі з оптимізмом дивиться на постачання танків Leopard Україні, незважаючи на відсутність рішення

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"Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні в кулуарах сьогоднішньої конференції і говорили про це", - сказав Блащак журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Я поділяю українську точку зору... звідси і наша польська відповідь щодо доставки техніки в Україну та навчання українських солдатів на рівні бригади до кінця березня", - зазначив міністр.

"Я переконаний, що побудова цієї коаліції буде успішною, як було успішним питання про передачу систем "Патріот" Україні", - сказав Блащак, додавши, що дискусія на цю тему була піднята і в Польщі після інциденту в селі Пшеводів, неподалік українського кордону, де ракета викликала вибух і вбила двох мирних жителів.

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На запитання, чи передасть Польща танки Leopard німецького виробництва, які є в неї - навіть якщо Берлін не погодиться - він сказав, що незабаром порушить це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Сьогоднішня зустріч була дуже гарною бесідою", додавши, що були виступи міністра оборони України Олексія Резнікова та високопоставлених військових керівників США.

"Ми говорили про загрозу імперської діяльності росії в Європі та про те, що можна очікувати на черговий напад на Україну. Тому треба підтримати Київ, щоб Україна могла протистояти цій агресії", - продовжив Блащак.

Під час свого виступу на зустрічі у Німеччині Блащак заявив, що оголосив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.