Министр обороны Польши с оптимизмом смотрит на поставки танков Leopard Украине, несмотря на отсутствие решения

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"Я вижу надежду, потому что министры 15 стран встретились сегодня в кулуарах сегодняшней конференции и говорили об этом", - сказал Блащак журналистам на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Я разделяю украинскую точку зрения... отсюда и наш польский ответ относительно доставки техники в Украину и обучения украинских солдат на уровне бригады до конца марта", - отметил министр.

"Я убежден, что построение этой коалиции будет успешным, как был успешным вопрос о передаче систем "Патриот" Украине", - сказал Блащак, добавив, что дискуссия на эту тему была поднята и в Польше после инцидента в селе Пшеводов, недалеко от украинской границы, где ракета вызвала взрыв и убила двух мирных жителей.

Детали

На вопрос, передаст ли Польша имеющиеся у нее танки Leopard немецкого производства - даже если Берлин не согласится - он сказал, что вскоре поднимет этот вопрос во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Сегодняшняя встреча была очень хорошей беседой", добавив, что были выступления министра обороны Украины Алексея Резникова и высокопоставленных военных руководителей США.

"Мы говорили об угрозе имперской деятельности россии в Европе и о том, что можно ожидать очередного нападения на Украину. Поэтому надо поддержать Киев, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии", - продолжил Блащак.

Во время своего выступления на встрече в Германии Блащак заявил, что объявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.