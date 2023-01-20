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Министр обороны Польши с оптимизмом смотрит на поставки танков Leopard Украине, несмотря на отсутствие решения

Киев • УНН

 • 1418413 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сохраняет оптимизм относительно того, что союзники достигнут соглашения о поставках танков Leopard Украине, хотя решение еще не принято. Об этом пишет CNN, информирует УНН.

Министр обороны Польши с оптимизмом смотрит на поставки танков Leopard Украине, несмотря на отсутствие решения

Цитата

"Я вижу надежду, потому что министры 15 стран встретились сегодня в кулуарах сегодняшней конференции и говорили об этом", - сказал Блащак журналистам на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Я разделяю украинскую точку зрения... отсюда и наш польский ответ относительно доставки техники в Украину и обучения украинских солдат на уровне бригады до конца марта", - отметил министр.

"Я убежден, что построение этой коалиции будет успешным, как был успешным вопрос о передаче систем "Патриот" Украине", - сказал Блащак, добавив, что дискуссия на эту тему была поднята и в Польше после инцидента в селе Пшеводов, недалеко от украинской границы, где ракета вызвала взрыв и убила двух мирных жителей.

Детали

На вопрос, передаст ли Польша имеющиеся у нее танки Leopard немецкого производства - даже если Берлин не согласится - он сказал, что вскоре поднимет этот вопрос во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Сегодняшняя встреча была очень хорошей беседой", добавив, что были выступления министра обороны Украины Алексея Резникова и высокопоставленных военных руководителей США.

"Мы говорили об угрозе имперской деятельности россии в Европе и о том, что можно ожидать очередного нападения на Украину. Поэтому надо поддержать Киев, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии", - продолжил Блащак.

Во время своего выступления на встрече в Германии Блащак заявил, что объявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.

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