Новый министр обороны Германии анонсировал приезд в Украину

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“Это еще не окончательно, но можно сказать точно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель. В пятницу я встретил своего украинского коллегу в Рамштайн для интенсивного обмена. Алексей Ресников — открытый человек, который точно знает, чего хочет”, — сказал Писториус.

Как отмечается в интервью, это первая страна, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ.

“Украине срочно нужны основные боевые танки „Леопард-2“. Но на встрече в Рамштайн решение о поставке отложили. Канцелярия все еще ждет, не поддаваясь давлению со стороны Польши, в частности. Писториус по крайней мере приказал, чтобы его министерство подсчитало, сколько немецких львов работает в Бундесвере и промышленности”, — говорится в интервью.

Напомним

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сохраняет оптимизм относительно того, что союзники достигнут соглашения о поставках танков Leopard Украине, хотя решение еще не принято.