Премьер Японии рассматривает визит в Киев: планирует переговоры с Зеленским

Детали

В Yomiuri отмечают, что для премьер-министра Японии Фумио Кисиды поездка в украинскую столицу необходима из-за того, что в 2023 году Япония председательствует в G7, и такой политический шаг должен стать демонстрацией привлечения японского правительства в поддержку Украины.

Как пишет издание, японские власти пока сомневаются в безопасности подобного визита.

Напомним

Новый Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свой приезд в Украину. Тогда же он планирует встретиться с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Такое заявление он сделал в интервью для Bild am Sonntag.