Премьер Японии рассматривает визит в Киев: планирует переговоры с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев в середине февраля, чтобы оценить последствия вторжения России. Планирует посетить где произошли боевые действия и встретиться с Зеленским. Об этом сообщает издание Yomiuri, пишет УНН.
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В Yomiuri отмечают, что для премьер-министра Японии Фумио Кисиды поездка в украинскую столицу необходима из-за того, что в 2023 году Япония председательствует в G7, и такой политический шаг должен стать демонстрацией привлечения японского правительства в поддержку Украины.
Как пишет издание, японские власти пока сомневаются в безопасности подобного визита.
Напомним
Новый Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свой приезд в Украину. Тогда же он планирует встретиться с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Такое заявление он сделал в интервью для Bild am Sonntag.