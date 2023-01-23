Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном

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“Ознайомив співрозмовника з поточною ситуацією на фронті та завданнями, які стоять перед силами оборони України. Відзначив важливість забезпечення української армії озброєнням та технікою задля ефективного реагування на дії агресора. Ми також продовжили розгляд питання щодо посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України”, — зазначив Єрмак.

Також окремо обговорили продовження санкційного тиску на державу-агресора.

“Я розповів про бажання України провести саміт з питань санкцій у лютому. Обговорили зусилля президента Володимира Зеленського, спрямовані на досягнення справедливого миру за допомогою запропонованої ним формули миру, яка складається з десяти кроків”, — додав він.

Єрмак висловив подяку президенту США Джо Байдену, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за потужну підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і повернення миру всій Європі.

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