Ермак обсудил формулу мира с советником президента ЮАР

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Ермак поблагодарил за активное участие делегации ЮАР в консультациях советников по вопросам национальной безопасности в Копенгагене и Джидде.

Со своей стороны Сидни Муфамади подтвердил готовность принять участие в следующей встрече, которая состоится вскоре на Мальте.

Также проговорили предстоящую встречу по Формуле мира с директором Генерального директората разведки Иорданского Хашимитского Королевства, генерал-майором Ахмедом Хусни, которого пригласил принять в ней участие.

Поблагодарил за участие иорданской делегации в предыдущем раунде консультаций в Джидде.

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