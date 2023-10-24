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Ермак обсудил формулу мира с советником президента ЮАР

Киев • УНН

 • 168058 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Руководитель офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Особое внимание сосредоточили на процессе имплементации Украинской формулы мира, передает УНН.

Ермак обсудил формулу мира с советником президента ЮАР

Детали

Ермак поблагодарил за активное участие делегации ЮАР в консультациях советников по вопросам национальной безопасности в Копенгагене и Джидде.

Со своей стороны Сидни Муфамади подтвердил готовность принять участие в следующей встрече, которая состоится вскоре на Мальте.

Также проговорили предстоящую встречу по Формуле мира с директором Генерального директората разведки Иорданского Хашимитского Королевства, генерал-майором Ахмедом Хусни, которого пригласил принять в ней участие.

Поблагодарил за участие иорданской делегации в предыдущем раунде консультаций в Джидде.

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