Єрмак обговорив формулу миру з радником президента ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. керівник офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Особливу увагу зосередили на процесі імплементації Української формули миру, передає УНН.
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Єрмак подякував за активну участь делегації ПАР у консультаціях радників із питань національної безпеки в Копенгагені та Джидді.
Зі свого боку Сідні Муфамаді підтвердив готовність взяти участь у наступній зустрічі, що відбудеться незабаром на Мальті.
Також проговорили майбутню зустріч щодо Формули миру з директором Генерального директорату розвідки Йорданського Хашимітського Королівства, генерал-майором Ахмедом Хусні, якого запросив взяти в ній участь.
Подякував за участь йорданської делегації в попередньому раунді консультацій у Джидді.
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