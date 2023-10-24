Україна провела першу двосторонню зустріч з парламентарями Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На теренах 147-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС), українська делегація зустрілася з парламентською делегацією Бразилії. Про це повідомляє портал Верховної Ради, передає УНН.
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Українська делегація провела першу двосторонню зустріч із парламентською делегацією Бразилії. Подія відбулась на теренах 147-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу у столиці Анголи — Луанді.
Міжнародна асамблея розпочала свою роботу 23 жовтня, захід за участю української делегації буде продовжуватись до 27 жовтня.
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«Позиція Бразилії поступово змінюється в правильному напрямку. В Генеральній Асамблеї ООН Бразилія підтримує резолюції на захист територіальної цілісності і суверенітету України. На мою думку, Бразилія може стати постійним членом Ради Безпеки ООН, але за умови активної протидії агресії і підтримки жертви агресії», — заявив член української парламентської делегації Олександр Мережко.
Зазначимо, що на думку посла України у Бразилії Андрія Мельника, яку він висловив у вересні цього року, саме Бразилія могла б відігравати в Латинській Америці одну з провідних ролей у мирному врегулюванні між Україною і росією. В інтерв’ю DW Мельник також закликав Бразилію постачати оборонну зброю Україні.
Що відбувається далі в Анголі
Делегація Верховної Ради України продовжує участь у засіданні 147-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу. Згідно з програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей делегації Парламенту України з посадовцями Республіки Ангола, а також — участь делегації у заходах МПС, двосторонні зустрічі з представниками парламентів світу.Також українські парламентські делегати проведуть захід у межах МПС «Життя без кордонів: Вшанування пам’яті дітей, втрачених на війні» та виставку «Війна очима дітей».
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