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Украина провела первую двустороннюю встречу с парламентариями Бразилии

Киев • УНН

 • 172414 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. На территории 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), украинская делегация встретилась с парламентской делегацией Бразилии. Об этом сообщает портал Верховной Рады, передает УНН.

Украина провела первую двустороннюю встречу с парламентариями Бразилии

Детали

Украинская делегация провела первую двустороннюю встречу с парламентской делегацией Бразилии. Событие состоялось на территории 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Анголы — Луанде.

Международная ассамблея начала свою работу 23 октября, мероприятие с участием украинской делегации будет продолжаться до 27 октября.

Цитата

«Позиция Бразилии постепенно меняется в правильном направлении. В Генеральной Ассамблее ООН Бразилия поддерживает резолюции в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. По моему мнению, Бразилия может стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, но при условии активного противодействия агрессии и поддержки жертвы агрессии», — заявил член украинской парламентской делегации Александр Мережко.

Отметим, что по мнению посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, которое он высказал в сентябре этого года, именно Бразилия могла бы играть в Латинской Америке одну из ведущих ролей в мирном урегулировании между Украиной и Россией. В интервью DW Мельник также призвал Бразилию поставлять оборонительное оружие Украине.

Что происходит дальше в Анголе

Делегация Верховной Рады Украины продолжает участие в заседании 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Согласно программе визита предусмотрен ряд двусторонних встреч делегации Парламента Украины с должностными лицами Республики Ангола, а также — участие делегации в мероприятиях МПС, двусторонние встречи с представителями парламентов мира. также украинские парламентские делегаты проведут мероприятие в рамках МПС «Жизнь без границ: Чествование памяти детей, потерянных на войне» и выставку «Война глазами детей».

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