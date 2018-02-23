Енин объяснил отсутствие данных о соратников Януковича в базах Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В базах международного розыска отсутствуют данные о соратниках бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за того, что розыск соответствующих лиц не предусмотрен принципами работы Интерпола. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает УНН.
"Ни один из фигурантов "черного списка" ЕС в отношении экс-чиновников Украины, его данные не зафиксированы в информационных системах Интерпола. Это связано как с наличием определенных недостатков украинского законодательства, так и с соответствующими правилами устава Интерпола", - отметил Е.Енин.
По его словам, даже если предположить, что Интерпол поставил бы "красные карточки" против указанных лиц, вероятность их привлечения к ответственности крайне невысока.
"Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковиче, выдаст нам указанных лиц? Безусловно, что нет", - заявил замгенпрокурора.
Как сообщал УНН, большинство из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, против которых возбуждено ряд уголовных производств, сняты с международного розыска по линии Интерпола.