Єнін пояснив відсутність даних про соратників Януковича в базах Інтерполу

“Жоден з фігурантів „чорного списку“ ЄС стосовно екс-високопосадовців України, його дані не зафіксовані в інформаційних системах Інтерполу. Це пов’язано як із наявністю певних недоліків українського законодавства, так і з відповідними правилами статуту Інтерполу”, — зазначив Є.Єнін.

За його словами, навіть якщо припустити, що Інтерпол поставив би “червоні картки” стосовно зазначених осіб, ймовірність їх притягнення до відповідальності вкрай невисока.

“Чи є хоча б один відсоток вірогідності, що Російська Федерація, на території якої переховується 99% чільників часів Януковича, видасть нам зазначених осіб? Безумовно, що ні”, — заявив заступник Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, більшість з оточення колишнього президента України Віктора Януковича, проти яких порушено низку кримінальних проваджень, зняті з міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.