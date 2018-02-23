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Єнін пояснив відсутність даних про соратників Януковича в базах Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У базах міжнародного розшуку відсутні дані про соратників колишнього президента України Віктора Януковича через те, що розшук відповідних осіб не передбачено принципами роботи Інтерполу. Про це в ефірі "5-го каналу" повідомив заступник Генерального прокурора Євгеній Єнін, передає УНН.

“Жоден з фігурантів „чорного списку“ ЄС стосовно екс-високопосадовців України, його дані не зафіксовані в інформаційних системах Інтерполу. Це пов’язано як із наявністю певних недоліків українського законодавства, так і з відповідними правилами статуту Інтерполу”, — зазначив Є.Єнін.

За його словами, навіть якщо припустити, що Інтерпол поставив би “червоні картки” стосовно зазначених осіб, ймовірність їх притягнення до відповідальності вкрай невисока.

“Чи є хоча б один відсоток вірогідності, що Російська Федерація, на території якої переховується 99% чільників часів Януковича, видасть нам зазначених осіб? Безумовно, що ні”, — заявив заступник Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, більшість з оточення колишнього президента України Віктора Януковича, проти яких порушено низку кримінальних проваджень, зняті з міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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