Йеменские хуситы захватили новые районы в провинции Мариб. Коалиция заявляет, что были убиты не менее 165 повстанцев

Детали

Военный представитель хуситов Яхия Сари сообщил, что силы хуситов, которые борются с операцией коалиционных сил во главе с Саудовской Аравией, взяли три района в Шабва на юге Йемена и еще два в Марибе - последнем северном оплоте законного правительства.

Сари добавил, что силы хуситов будут продолжать "освобождать и очищать" Мариб, и призвал "наемников и агентов в городе Мариб" выйти из коалиции.

В Марибе находятся крупнейшие газовые месторождения Йемена, а в Шабва - несколько нефтяных месторождений и единственный в стране терминал сжиженного природного газа.

Местные власти и жители подтвердили, что хуситы теперь контролируют районы Ассилан, Байхао и Айн в Шабва, а также районы Аль-Абедия и Харибо в Марибе, где все еще бушуют бои в Аль-Джубахе и Джебель-Мурад.

В результате, международно признанное правительство, что базируется на юге страны, контролирует город Мариб и еще один район.

Добавим

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, что поддерживает правительство Йемена, заявила в воскресенье, что убила по меньшей мере 165 повстанцев Хути (хуситы) в результате ударов южнее Мариба.

В результате ударов за последние 24 часа в районе Аль-Абедия "было уничтожено 10 военных машин и убито более 165 повстанцев", говорится в заявлении коалиции, цитируемом официальным агентством Саудовской прессы.

Коалиция заявила, что на прошлой неделе она убила около 1 000 поддерживаемых Ираном повстанцев в результате авиаударов в этом районе.

Дополнение

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили столицу Сану, в 120 километрах к западу от Мариба, что побудило силы под руководством Саудовской Аравии вмешаться, чтобы поддержать правительство.

Альянс, возглавляемый Саудовской Аравией, вмешался в Йемен в марте 2015 года, но война, в результате которой погибли десятки тысяч людей, вызвала тяжелый гуманитарный кризис, который уже много лет находится в военном тупике.

По данным ООН, только в прошлом месяце в Марибе было перемещено около 10 тысяч человек. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвали к безопасному проходу гражданских лиц и оказания помощи людям.