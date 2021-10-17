Йеменские хуситы захватили новые районы в провинции Мариб. Коалиция заявляет, что были убиты не менее 165 повстанцев

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113172 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125756 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110111 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108869 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137481 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121583 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161225 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143244 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179624 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172985 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 26503 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 38920 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 43477 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 74102 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 33194 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125760 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137484 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303857 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270683 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113177 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121009 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161226 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118674 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118254 просмотра
Актуальное
Йеменские хуситы захватили новые районы в провинции Мариб. Коалиция заявляет, что были убиты не менее 165 повстанцев

Йеменские хуситы захватили новые районы в провинции Мариб. Коалиция заявляет, что были убиты не менее 165 повстанцев

Киев  •  УНН

 • 35316 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Поддерживаемое Ираном движение хуситов в Йемене заявило в воскресенье, что захватило новую территорию в богатых энергоресурсами провинциях Шабва и Мариб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Военный представитель хуситов Яхия Сари сообщил, что силы хуситов, которые борются с операцией коалиционных сил во главе с Саудовской Аравией, взяли три района в Шабва на юге Йемена и еще два в Марибе - последнем северном оплоте законного правительства.

Сари добавил, что силы хуситов будут продолжать "освобождать и очищать" Мариб, и призвал "наемников и агентов в городе Мариб" выйти из коалиции.

В Марибе находятся крупнейшие газовые месторождения Йемена, а в Шабва - несколько нефтяных месторождений и единственный в стране терминал сжиженного природного газа.

Местные власти и жители подтвердили, что хуситы теперь контролируют районы Ассилан, Байхао и Айн в Шабва, а также районы Аль-Абедия и Харибо в Марибе, где все еще бушуют бои в Аль-Джубахе и Джебель-Мурад.

В результате, международно признанное правительство, что базируется на юге страны, контролирует город Мариб и еще один район.

Добавим

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, что поддерживает правительство Йемена, заявила в воскресенье, что убила по меньшей мере 165 повстанцев Хути (хуситы) в результате ударов южнее Мариба.

В результате ударов за последние 24 часа в районе Аль-Абедия "было уничтожено 10 военных машин и убито более 165 повстанцев", говорится в заявлении коалиции, цитируемом официальным агентством Саудовской прессы.

Коалиция заявила, что на прошлой неделе она убила около 1 000 поддерживаемых Ираном повстанцев в результате авиаударов в этом районе.

Дополнение

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили столицу Сану, в 120 километрах к западу от Мариба, что побудило силы под руководством Саудовской Аравии вмешаться, чтобы поддержать правительство.

Альянс, возглавляемый Саудовской Аравией, вмешался в Йемен в марте 2015 года, но война, в результате которой погибли десятки тысяч людей, вызвала тяжелый гуманитарный кризис, который уже много лет находится в военном тупике.

По данным ООН, только в прошлом месяце в Марибе было перемещено около 10 тысяч человек. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвали к безопасному проходу гражданских лиц и оказания помощи людям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы