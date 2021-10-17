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Єменські хусити захопили нові райони в провінції Маріб. Коаліція заявляє, що було вбито щонайменше 165 повстанців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підтримуваний Іраном рух хуситів в Ємені заявив в неділю, що захопив нову територію в багатих енергоресурсами провінціях Шабва і Маріб. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Військовий представник хуситів Яхія Сарі повідомив, що сили хусити, які борються з операцією коаліційних сил на чолі з Саудівською Аравією, взяли три райони в Шабва на півдні Ємену і ще два в Марібі - останньому північному оплоті законного уряду.

Сарі додав, що сили хуситів будуть продовжувати "звільняти і очищати" Маріб, і закликав "найманців і агентів в місті Маріб" вийти з коаліції.

В Марібі знаходяться найбільші газові родовища Ємену, а в Шабва - кілька нафтових родовищ і єдиний в країні термінал зрідженого природного газу.

Місцева влада і жителі підтвердили, що хусити тепер контролюють райони Ассілан, Байхао і Айн в Шабва, а також райони Аль-Абедія і Харібо в Марібі, де все ще вирують бої в Аль-Джубахе і Джебель-Мурад.

В результаті, міжнародно визнаний уряд, що базується на півдні країни, контролює місто Маріб і ще один район.

Додамо

Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, що підтримує уряд Ємену, заявила в неділю, що вбила щонайменше 165 повстанців Хуті (хусити) в результаті ударів на південь від Маріба.

В результаті ударів за останні 24 години в районі Аль-Абедія "було знищено 10 військових машин і вбито понад 165 повстанців", йдеться в заяві коаліції, цитованому офіційним агентством Саудівської преси.

Коаліція заявила, що на минулому тижні вона вбила близько 1 000 підтримуваних Іраном повстанців в результаті авіаударів в цьому районі.

Доповнення

Громадянська війна в Ємені почалася в 2014 році, коли хусити захопили столицю Сану, в 120 кілометрах на захід від Маріба, що спонукало сили під керівництвом Саудівської Аравії втрутитися, щоб підтримати уряд.

Альянс, очолюваний Саудівською Аравією, втрутився в Ємен в березні 2015 року, але війна, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, викликала важку гуманітарну кризу, вже багато років знаходиться у військовому глухому куті.

За даними ООН, тільки в минулому місяці в Марібі було переміщено близько 10 тисяч людей. Координатор ООН з гуманітарних питань в Ємені Девід Гресслі і офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс закликали до безпечного проходу цивільних осіб і надання допомоги людям.

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