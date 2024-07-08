Армия рф сегодня нанесла удар по гражданской инфраструктуре, целенаправленно ударив "по детям", заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передаґ УНН.

"Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила" - написал Ермак в Telegram.

Позже добавил, что россияне "целенаправленно били по детям сегодня".

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