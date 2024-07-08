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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киев: зафиксировано попадание в детский медицинский центр

Атака рф на Киев: зафиксировано попадание в детский медицинский центр

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 08:14  •  51956 просмотра

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Российский ракетный удар попал в детский медицинский центр в Киеве.

В результате ракетной атаки рф на Киев зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения

- написал Кличко в Telegram.

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем8 июля 2024, 08:09 • 60123 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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