Елизавете II - 95: как королева отметит свой День рождения
Киев • УНН
КИЕВ. двадцать первое апреля. УНН. Британской королеве Елизавете II, самому старшему монарху в мире, сегодня исполняется 95 лет, но публичных торжеств не будет, ведь несколько дней назад она попрощалась со своим мужем на похоронах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
День рождения королевы пройдет без торжеств, ведь в королевской семье - две недели траура по принцем Филиппом. Традиционное празднование, которое было запланировано в июне, также отменяется.
У королевы также официальный день рождения, который обычно отмечается с большим помпезностью во вторую субботу июня.
Сейчас королева проводит время в окружении своих помощников в Виндзорском замке, и ожидается, что в ближайшие дни ее посетят родные. День рождения она отметит тоже в замке.
Напомним
9 апреля умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II. Принц Филипп имел в июне отпраздновать 100-летие. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании.
В Британии объявлен национальный траур по принцем Филиппом, королевская семья будет в трауре 30 дней. Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа состоялась 17 апреля.