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Єлизаветі ІІ - 95: як королева відзначатиме свій День народження

Єлизаветі ІІ - 95: як королева відзначатиме свій День народження

Київ • УНН

 • 27359 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Британській королеві Єлизаветі ІІ, найстаршому монарху у світі, сьогодні виповнюється 95 років, але публічних урочистостей не буде, адже кілька днів тому вона попрощалася зі своїм чоловіком на похоронах. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

День народження королеви пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї - два тижні жалоби за принцом Філіпом. Традиційне святкування, яке було заплановане в червні, також скасовується.

У королеви також є офіційний день народження, який зазвичай відзначається з більшою помпезністю у другу суботу червня.

Зараз королева проводить час в оточенні своїх помічників у Віндзорському замку, і очікується, що в найближчі дні її відвідають рідні. День народження вона відзначить теж у замку.

Нагадаємо

9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині Великої Британії.

У Британії оголошено національну жалобу за принцом Філіпом, королівська сім'я буде в жалобі 30 днів. Церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа відбулася 17 квітня.

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