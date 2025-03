Зеленський висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа

Цитата

"Глибокі співчуття. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великобританією. Принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Сьогодні 9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II.

У березні герцогу Единбурзькому провели успішну операцію на серці у зв’язку з хронічним захворюванням.

Принц був госпіталізований з моменту надходження до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні 16 лютого, де він лікувався від інфекції, і виписаний 16 березня.

Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя.

Deep condolences to RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021