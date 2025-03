Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа

Цитата

"Глубокие соболезнования. Невосполнимые потери для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил большую жизнь, чтобы служить своему народу и служить примером для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Контекст

Сегодня 9 апреля умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II.

В марте герцогу Эдинбургскому провели успешную операцию на сердце в связи с хроническим заболеванием.

Принц был госпитализирован с момента поступления в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля, где он лечился от инфекции, и был выписан 16 марта.

Принц Филипп должен был в июне отпраздновать 100-летие.

Deep condolences to RoyalFamily . Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 9, 2021