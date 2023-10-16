Египет обвинил Израиль в блокировании пункта пропуска в Газе для эвакуации иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил в понедельник, что Израиль блокирует открытие пограничного пункта «Рафах», который расположен в секторе Газа на границе с Египтом, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил об отсутствии прогресса в усилиях по открытию контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и Газой.
"Израильское правительство до сих пор не заняло позицию, которая бы позволила открыть КПП со стороны Газы, что позволило бы ввоз помощи или выезд граждан из третьих стран", - сказал он.
По словам Шукри, Египет поддерживает открытие контрольно-пропускного пункта и то, что машины с гуманитарной помощью ждут разрешения на пересечение границы.
"Египет работал с самого начала этого кризиса и эскалации, чтобы открыть КПП и разрешить въезд гуманитарной помощи. Большое её количество было собрано в Эль-Арише", - сказал он.
Пять пустых бензовозов ООН сейчас ждут на газифицированной стороне КПП «Рафах», надеясь пересечь его и дозаправиться в Египте, сообщил CNN в понедельник палестинский чиновник, ответственный за пограничный пункт.
Добавим
Офис израильского премьер-министра в понедельник отрицал наличие каких-либо договоренностей о прекращении огня на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.