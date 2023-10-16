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Египет обвинил Израиль в блокировании пункта пропуска в Газе для эвакуации иностранцев

Киев • УНН

 • 309188 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил в понедельник, что Израиль блокирует открытие пограничного пункта «Рафах», который расположен в секторе Газа на границе с Египтом, сообщает CNN, пишет УНН.

Египет обвинил Израиль в блокировании пункта пропуска в Газе для эвакуации иностранцев

Детали

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил об отсутствии прогресса в усилиях по открытию контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и Газой.

"Израильское правительство до сих пор не заняло позицию, которая бы позволила открыть КПП со стороны Газы, что позволило бы ввоз помощи или выезд граждан из третьих стран", - сказал он.

По словам Шукри, Египет поддерживает открытие контрольно-пропускного пункта и то, что машины с гуманитарной помощью ждут разрешения на пересечение границы.

"Египет работал с самого начала этого кризиса и эскалации, чтобы открыть КПП и разрешить въезд гуманитарной помощи. Большое её количество было собрано в Эль-Арише", - сказал он.

Пять пустых бензовозов ООН сейчас ждут на газифицированной стороне КПП «Рафах», надеясь пересечь его и дозаправиться в Египте, сообщил CNN в понедельник палестинский чиновник, ответственный за пограничный пункт.

Добавим

Офис израильского премьер-министра в понедельник отрицал наличие каких-либо договоренностей о прекращении огня на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

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